Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на товары из США

ЕК предложила ввести ответные пошлины в размере 25 процентов на товары из США

В Еврокомиссии (ЕК) выступили с предложениеv ввести ответные пошлины на некоторые товары из США в размере 25 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, пошлины на часть товаров вступят в силу с 16 мая. Остальные начнут действовать позже — с 1 декабря.

«Перечень товаров обширен и включает бриллианты, зубную нить, колбасные изделия, орехи и соевые бобы», — говорится в документе. При этом бурбон, вино и молочные продукты в этот список не попали, хотя в марте ЕК рассматривала возможность введения пошлин и на них.

Ранее еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первые пошлины на импорт из США заработают 15 апреля.