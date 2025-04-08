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21:44, 7 апреля 2025Экономика

Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на товары из США

ЕК предложила ввести ответные пошлины в размере 25 процентов на товары из США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Еврокомиссии (ЕК) выступили с предложениеv ввести ответные пошлины на некоторые товары из США в размере 25 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, пошлины на часть товаров вступят в силу с 16 мая. Остальные начнут действовать позже — с 1 декабря.

«Перечень товаров обширен и включает бриллианты, зубную нить, колбасные изделия, орехи и соевые бобы», — говорится в документе. При этом бурбон, вино и молочные продукты в этот список не попали, хотя в марте ЕК рассматривала возможность введения пошлин и на них.

Ранее еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первые пошлины на импорт из США заработают 15 апреля.

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