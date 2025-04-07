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21:26, 7 апреля 2025Мир

Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию сирийского президента

Al-Araby: Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа был назначен новым главой администрации президента Сирии. Об этом сообщило издание Al-Araby.

По данным журналистов, он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в данный момент исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России).

Отмечается, что до этого Махер Хусейн аль-Шараа работал в медицинской сфере. С 2014 по 2021 год он был гинекологом, а также заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Кроме того, он управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вошли в Дамаск. Бывший президент Сирии Башар Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну. Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада.

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