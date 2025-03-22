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01:51, 22 марта 2025Мир

Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада

Al Arabia: Новые власти Сирии обратились к России с просьбой выдать Башара Асада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Новые власти Сирии официально обратились к России с просьбой выдать экс-президента страны Башара Асада для суда. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabia в соцсети X.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует личных контактов с новым руководителем Сирии.

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск. Бывший президент Сирии Башар Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну.

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