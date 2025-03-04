В Кремле высказались о контактах Путина с новым руководством Сирии

Песков: Путин пока не планирует личных контактов с новым руководителем Сирии

Президент России Владимир Путин пока не планирует личных контактов с новым руководителем Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Силы безопасности Сирии вступили в бой с боевиками в пригороде Дамаска. Отмечается, что перестрелка произошла в предместье Джермана после нападения на полицейский патруль.

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск. Бывший президент Сирии Башар Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну.