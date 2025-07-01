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10:20, 1 июля 2025Силовые структуры

Блогер Варламов стал фигурантом уголовного дела в России по двум статьям

Прокуратура направила в суд уголовное дело блогера Варламова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Блогера заочно обвиняют в преступлениях по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти») УК РФ.

По данным следствия, Варламов дважды за год привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки, а будучи за пределами России, публиковал на YouTube видео, в которых распространял фейки про Российскую армию. Сам блогер объявлен в розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом).

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