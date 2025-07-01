Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

В суд Москвы поступило уголовное дело певицы Максаковой

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) для заочного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости.

Артистку обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Она заочно арестована.

Поводом стало интервью украинскому телеканалу, в котором Максакова призвала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины. Также она осудила российских солдат.

О возбуждении уголовного дела в отношении Максаковой стало известно 6 сентября 2024 года. Год спустя она стала фигуранткой второго дела, которое касается нарушения закона об иноагентах. Известно, что певица не маркировала публикуемые материалы.