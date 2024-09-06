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10:58, 6 сентября 2024Силовые структуры

Против бывшей солистки Мариинского театра Максаковой возбудили дело о спонсировании ВСУ

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова стала фигуранткой уголовного дела

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские силовики возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в отношении экс-солистки Мариинского театра Марии Максаковой (внесена Минюстом в список иноагентов). Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, дело Максаковой связано с ее призывами отправлять денежные средства на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом россиянка регулярно говорила в своем видеоблоге, призывая граждан помогать ВСУ и добиться скорейшего поражения России.

28 июня сообщалось, что уехавшая на Украину певица Мария Максакова не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей.

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      Владимир Седов
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