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08:44, 28 июня 2024Культура

Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица Максакова не оплатила долги в России

Фото: Мария Максакова / РИА Новости

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (внесена Минюстом в список иноагентов) не оплатила долги в России на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей, кроме того, за неуплату начислено 4233 рубля. Вторая — взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц — на 25 тысяч рублей, за неуплату было начислено взыскание в две тысячи рублей.

В мае 2023 года Минюст признал певицу и бывшего депутат Госдумы иностранным агентом. В ноябре того же года Пресненский районный суд Москвы оштрафовал женщину на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в распространяемых ею материалах.

Максакова окончательно покинула России в 2022 году. Певица открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

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      Марина Совина
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