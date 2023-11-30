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12:10, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Известную в России оперную певицу оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал певицу Максакову-Игенбергс за отсутствие маркировки иноагента

Фото: РИА Новости

Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф известной в России оперной певице и общественному деятелю Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента в распространяемых ею материалах. Об этом сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Максакову-Игенбергс оштрафовали по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Отмечается, что она распространяла материалы на YouTube без указания на то, что эти материалы распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента. Певицу обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Ранее в ноябре Пресненский районный суд оштрафовал Максакову-Игенбергс за аналогичное правонарушение. Тогда ее обязали выплатить 30 тысяч рублей.

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      Маргарита Щигарева
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