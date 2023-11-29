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13:16, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал бизнесмена Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Гагаринский суд Москвы оштрафовал российского бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили, что бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей. Чичваркина признали виновным по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Он не предоставил необходимые сведения о своей деятельности в уполномоченный орган.

Ранее за подобное правонарушение на 50 тысяч рублей оштрафовали известного журналиста и телеведущего Евгения Киселева (внесен в реестр физлиц-иноагентов).

Чичваркина внесли в список иноагентов в 2022 году. Помимо него этот статус получили шахматист Гарри Каспаров (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

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