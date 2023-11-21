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13:24, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Известного журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал журналиста Киселева за нарушение закона об иноагентах

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал известного журналиста и телеведущего Евгения Киселева (внесен в реестр физлиц-иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Тверского суда.

Отмечается, что Киселев нарушил статью 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он не предоставил необходимые сведения в уполномоченный орган.

Журналист получил максимальное наказание по этой статье. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В июле 2022 года Киселева объявили в федеральный розыск. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. При этом в МВД не уточнили, какую статью УК нарушил Киселев.

В апреле 2022 года Минюст внес Киселева в реестр физлиц-иноагентов. По данным ведомства, политическая деятельность, осуществляемая журналистом, спонсировалась Украиной.

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