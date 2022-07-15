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Журналиста Киселева объявили в розыск

МВД России объявило в розыск российского и украинского журналиста Евгения Киселева

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

МВД России объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Информация об этом появилась в базе на сайте ведомства.

Розыск журналиста ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно было возбуждено, не уточняется.

7 июля стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста Илью Красильщика. Сообщалось, что он разыскивается по уголовной статье. Другие подробности ведомство не привело.

В апреле этого года Минюст России внес Киселева в реестр физлиц-иноагентов за осуществление политической деятельности, спонсируемой Украиной. Также в список попал журналист Матвей Ганапольский.

Евгений Киселев — журналист, медиаменеджер, политический обозреватель. Был автором и ведущим программ на российских каналах НТВ, ТНТ и ТВ-6. С 2008 года Киселев работает на украинском телевидении, сегодня является ведущим телеканала «Украина 24».

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Евгения Наумова
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