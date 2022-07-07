Журналиста Илью Красильщика объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Илью Красильщика

Журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик был объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе на сайте МВД РФ.

Указано, что Красильщик разыскивается по уголовной статье. Подробности не приводятся.

В июне медиаменеджер рассказывал у себя на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), что уже почти четыре месяца находится в Грузии.

В апреле стало известно, что Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооруженные силы России. Поводом для возбуждения дела выступила его публикация в соцсети, посвященная событиям в украинском городе Буча.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск главреда портала Agentura.ru Андрея Солдатова. Перед этим в розыск был объявлен журналист и блогер Майкла Наки. Уточнялось, что он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Позже суд заочно арестовал журналиста.