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В России объявили в розыск известного журналиста

МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя Андрея Солдатова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Известный российский журналист-расследователь, главный редактор портала Agentura.ru Андрей Солдатов объявлен в розыск. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе о причине объявления в розыск Солдатова. Детали уголовной статьи не уточняются.

Кроме того, Солдатов на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) заявил, что его счета в российских банках также были арестованы. По словам журналиста, сейчас он выясняет подробности уголовного дела.

В середине мая стало известно, что МВД России объявило в розыск журналиста и блогера Майкла Наки. Отмечалось, что он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Позже суд заочно арестовал журналиста.

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Маргарита Щигарева
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