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Против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело

Baza сообщила об уголовном деле против журналиста Красильщика за фейк о ВС России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооруженные силы (ВС) России. О возбуждении против него дела сообщило издание Baza.

По его информации, поводом для возбуждения дела стала публикация Красильщика в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), посвященная событиям в украинском городе Буча.

Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ»). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до трех лет.

Красильщик сообщения об уголовном деле публично пока не прокомментировал.

Маргарита Щигарева
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