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Google оштрафовали в России на 4 миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине

Фото: Shutterstock

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на 4 миллиона рублей за неудаление фейков на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновной компанию Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации»)», — говорится в официальном заявлении.

Как следует из материалов дела, Google отказалась удалять на YouTube видеоролики, в которых содержатся недостоверные данные о потерях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения страны.

Административный протокол в отношении Google поступил в суд 15 апреля. Сообщалось, что корпорацию хотят привлечь к ответственности за отказ удалять ложные сведения о спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Евгения Наумова
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