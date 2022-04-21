Google оштрафовали в России еще на несколько миллионов рублей

Суд оштрафовал Google на 7 миллионов рублей из-за видео с призывами совершать теракты в РФ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google еще на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновной компанию Google в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности»)», — говорится в официальном заявлении.

По данным агентства, поводом стала публикация на принадлежащем компании видеохостинге YouTube роликов с призывами совершать теракты и диверсии на территории России. Отмечается, что Google обязали выплатить штраф в размере семи миллионов рублей.

Ранее 21 апреля сообщалось, что Google оштрафовали на 4 миллиона рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине. Как следует из материалов дела, компания отказалась удалять на YouTube видео, в которых содержатся недостоверные сведения о потерях российских военных в ходе спецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения страны.

О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.