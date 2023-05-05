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21:11, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом Марию Максакову

Минюст России признал иноагентом оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову
Мария Максакова

Мария Максакова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минюст России признал иностранным агентом оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в ведомстве, Максакова «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами». Отмечается, что она проживает за пределами России.

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Марина Совина
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