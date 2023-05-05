Минюст признал иноагентом Марию Максакову

Минюст России признал иноагентом оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову

Минюст России признал иностранным агентом оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в ведомстве, Максакова «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами». Отмечается, что она проживает за пределами России.