Минюст России признал Певчих и Албурова иноагентами

Минюст России признал соратников Навального Певчих и Албурова иноагентами

Минюст России внес в реестр иностранных агентов соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Георгия Албурова и Марию Певчих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее минюст России внес в реестр иноагентов блогера Илью Варламова.

23 августа в отношении восьмерых ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела за фейки о российской армии.