Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:09, 5 мая 2023Россия

Минюст России признал Певчих и Албурова иноагентами

Минюст России признал соратников Навального Певчих и Албурова иноагентами
Мария Певчих

Мария Певчих. Фото: Telegram-канал / SHOT

Минюст России внес в реестр иностранных агентов соратников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Георгия Албурова и Марию Певчих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее минюст России внес в реестр иноагентов блогера Илью Варламова.

23 августа в отношении восьмерых ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела за фейки о российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
Минюст признал иноагентом Марию Максакову
Минюст России признал Певчих и Албурова иноагентами
Психологи перечислили неочевидные и разрушающие отношения проблемы в парах
Россиянин попытался задушить мать-пенсионерку и попал под следствие
В одном российском регионе построят пять мусоросортировочных станций
Обнаружена основная причина смерти при COVID-19
Жестокое убийство российского пенсионера раскрыли благодаря записи на телефоне
В Запорожской области раскрыли подробности переселения жителей
МИД Венгрии обвинил США в желании втянуть страну в конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.