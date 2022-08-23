Против ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбудили дела за фейки

На Жданова, Ярмыш, Соболь и других соратников Навального возбудили дела за фейки об армии

В отношении восьмерых соратников основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), ведущих YouTube-канала «Популярная политика», возбудили уголовные дела за фейки о российской армии. Об этом в выпуске канала, опубликованном 23 августа, сообщил бывший директор ФБК Иван Жданов.

«Только что позвонил адвокат по назначению (…), рассказал что на меня и моих коллег возбудили уголовное дело по уже знаменитой статье про фейки, про армию и оправдание терроризма вдобавок», — сказал Жданов.

По его словам, уголовные дела также возбудили против Руслана Шаведдинова, Леонида Волкова (физлица, признанные иноагентами в России), Марии Певчих, Киры Ярмыш, Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом), Дмитрия Низовцева и Анны Бирюковой. Поводы и высказывания, в связи с которыми возбуждены уголовные дела, у всех ведущих канала разные, уточнил Жданов.

В августе 2021 года сообщалось, что в отношении Жданова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.3 («Сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации») УК РФ.