Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 26 февраля 2026Мир

США испугались потерь в возможной войне с Ираном

NYT: Генерал США Кейн предупредил о высоком риске потерь в войне с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе закрытых встреч предупредил американское руководство о высоком риске потерь в потенциальной войне с Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Генерал Дэн Кейн (...) заявил на заседаниях в Ситуационном центре, что хотя сосредоточенные на Ближнем Востоке американские войска могут нанести небольшие или средние удары, это может повлечь за собой высокий риск потерь среди американских военнослужащих и негативно сказаться на запасах американского оружия», — пишет издание.

По мнению опрошенных NYT экспертов, Иран в ответ на удары США может запустить сотни ракет по американским военным базам. При этом силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не располагают ни израильской системой ПВО «Железный купол», ни обширной сетью бункеров, которые помогли Израилю существенно снизить потери во время вооруженного конфликта в июне 2025 года.

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон хочет, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    iPhone 16 подешевел в России

    Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине

    Украина нашла новый способ покупки газа

    Москвичей предупредили о пьяных птицах

    Названы возможные требования Трампа к Зеленскому

    Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий

    ЕС обратился к стране ЕАЭС по поводу антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok