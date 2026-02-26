США испугались потерь в возможной войне с Ираном

NYT: Генерал США Кейн предупредил о высоком риске потерь в войне с Ираном

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе закрытых встреч предупредил американское руководство о высоком риске потерь в потенциальной войне с Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Генерал Дэн Кейн (...) заявил на заседаниях в Ситуационном центре, что хотя сосредоточенные на Ближнем Востоке американские войска могут нанести небольшие или средние удары, это может повлечь за собой высокий риск потерь среди американских военнослужащих и негативно сказаться на запасах американского оружия», — пишет издание.

По мнению опрошенных NYT экспертов, Иран в ответ на удары США может запустить сотни ракет по американским военным базам. При этом силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не располагают ни израильской системой ПВО «Железный купол», ни обширной сетью бункеров, которые помогли Израилю существенно снизить потери во время вооруженного конфликта в июне 2025 года.

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон хочет, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы США.