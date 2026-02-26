Реклама

08:32, 26 февраля 2026Мир

В США задумали хитроумный план с использованием Израиля

Politico: США предпочли бы, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israeli Army / Reuters

Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы США. Об этом хитроумном плане сообщает Politico со ссылкой на источники.

По мнению представителей администрации президента США Дональда Трампа, израильская атака спровоцирует ответные действия со стороны Ирана, что поможет заручиться поддержкой американских избирателей для нанесения удара по исламской республике со стороны США.

«В администрации и вокруг нее бытует мнение, что с политической точки зрения будет гораздо лучше, если израильтяне пойдут на это первыми и в одиночку, а иранцы нанесут ответный удар по нам и дадут нам больше оснований для действий», — сказал один из собеседников издания.

Ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что США могут нанести ограниченные удары по Ирану в течение нескольких дней, однако откажутся от наземной операции. По его словам, Вашингтон стремится дать иранцам «возможность свергнуть свое правительство», которое «никогда не было так слабо».

