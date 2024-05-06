Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Соловьево в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Соловьево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в боях за Соловьево участвовали войска группы «Центр». Кроме того, на донецком направлении российские войска нанесли удары по нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и смогли отбить семь контратак противника.

Потери ВСУ на этом участке боевых действий составили до 370 военнослужащих.

Отдельно Минобороны сообщило, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов и 21 508 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Также сегодня, 6 мая, Минобороны сообщило, что Россия взяла под контроль поселок Котляровку в Харьковской области.