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13:22, 6 мая 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Речь идет о Котляровке, где бои вели подразделения группировки войск «Запад».

«Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

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На данном направлении противник потерял до 120 бойцов, два танка, среди которых немецкий Leopard, две американские гаубицы M777, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ потеряют Харьков из-за полного уничтожения противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками. «Мне кажется, что Украине скоро придется сдать Харьков, потому что у них нет шансов его удержать. Так будет с каждой позицией, которую Россия хочет взять под контроль, поскольку украинские войска не способны организовать устойчивую сплоченную оборону», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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