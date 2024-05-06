Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Речь идет о Котляровке, где бои вели подразделения группировки войск «Запад».

«Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

На данном направлении противник потерял до 120 бойцов, два танка, среди которых немецкий Leopard, две американские гаубицы M777, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ потеряют Харьков из-за полного уничтожения противовоздушной обороны (ПВО) российскими войсками. «Мне кажется, что Украине скоро придется сдать Харьков, потому что у них нет шансов его удержать. Так будет с каждой позицией, которую Россия хочет взять под контроль, поскольку украинские войска не способны организовать устойчивую сплоченную оборону», — сказал он.