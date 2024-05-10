Российская армия заняла сразу четыре поселка в Харьковской области

«Цензор.нет»: Россия заняла четыре поселка в Харьковской области

Российская армия наступает в Харьковской области, за первые сутки наступления ей удалось занять сразу четыре населенных пункта в приграничье с Россией. Об этом заявил украинский военный журналист и главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о поселках Стрелечье, Красное, Пыльная и Борисовка, расположенных в нескольких километрах от границы с Россией и примерно 40 километрах от Харькова.

«Этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там не была развернута, и поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 километров и глубиной до 5 километров на территории Украины», — написал журналист.

Он добавил, что Армия России пока наступает силами в четыре-пять пехотных батальонов и удивился, почему ей удалось в такие короткие сроки занять столь обширную территорию.

«Если их не остановить и не нанести больших потерь, они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы сначала отодвинуть фронт от границы с РФ, а дальше использовать этот фронт как возможный плацдарм для наступления более значительными силами», — уточнил Бутусов.

Ранее наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

