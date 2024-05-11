Стало известно об отступлении ВСУ в Харьковской области

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВСУ отступают в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях», — пояснил он.

Глава ВГА подчеркнул, что он поддерживает российские войска и верит в скорейшее освобождение области.

Ранее Ганчев сообщил о боях на линии соприкосновения в Харьковской области. «В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.