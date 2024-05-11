Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 11 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ в Харьковской области

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВСУ отступают в Харьковской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях», — пояснил он.

Глава ВГА подчеркнул, что он поддерживает российские войска и верит в скорейшее освобождение области.

Ранее Ганчев сообщил о боях на линии соприкосновения в Харьковской области. «В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на город в ДНР

      Звезда «Чужого» появится еще в одной космической кинофраншизе

      «Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ

      Штормовое предупреждение объявили в курортном российском регионе

      Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

      В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта

      Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм на Украине

      Мурашко останется на посту министра здравоохранения

      Microsoft исправила раздражающую особенность редактора Word

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше