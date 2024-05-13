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16:54, 13 мая 2024Бывший СССР

Украина перебросила резервы на харьковское направление

Командование ВСУ перебросило резервы на харьковское направление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резервы на харьковское направление. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«Для усиления войск на харьковское направление перемещены заранее созданные резервы», — говорится в публикации. Уточняется, что группировку продолжат наращивать в зависимости от развития обстановки на этом участке фронта.

12 мая на Украине сообщили о сложном положении в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». Сейчас ведутся бои в районах вдоль границы с Россией.

В этот же день стало известно об эвакуации из Харьковской области более четырех тысяч человек за двое суток.

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      Кристина Есикова
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