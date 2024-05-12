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22:19, 12 мая 2024Россия

Стало известно о вхождении российских войск в Волчанск

Источник Shot: российские войска зашли в Волчанск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска зашли в город Волчанск Харьковской области Украины. Военные активно наступают на этом направлении, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

В публикации уточнятся, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под натиском российских военных сбежали со своих позиций, бросив оружие и технику. Бои также идут в районе села Липцы.

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По данным издания, Вооруженные силы России (ВС РФ) стянули десятки единиц тяжелой техники к Волчанску. На фоне этого более 100 солдат ВСУ оставили свои позиции. На данный момент около 20 украинских военных сдались в плен, сохранив себе жизнь. Наступление на этом участке фронта продолжается.

Ранее украинские СМИ написали о стрелковых боях в Волчанске Харьковской области. 10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации города и соседних населенных пунктов.

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      Марина Совина
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