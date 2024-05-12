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20:28, 12 мая 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили стрелковые бои в Волчанске

«Военный обозреватель»: в городской застройке Волчанска идут стрелковые бои
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине сообщили о стрелковых боях в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, украинские СМИ подтверждают, что в городской застройке Волчанска Харьковской области идут стрелковые бои. «Военный обозреватель» приводит видео, где украинский корреспондент рассказывает о непрерывной стрельбе и атаках БПЛА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области.

10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Отмечается, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.

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      Леонид Немов
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