Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 10 июля 2024Россия

Украина попыталась атаковать два региона России

Минобороны: над Белгородской и Воронежской областями уничтожены два беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на 10 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать при помощи беспилотников два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона самолетного типа в Белгородской и Воронежской областях.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений после отражения атаки беспилотника нет.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрывов и стрельбы, прогремевших в ночь на 10 июля. Предварительно, сработала система ПВО, сбившая несколько воздушных целей на подлете к городу. Власти ситуацию пока не комментировали.

Кроме того, вечером 9 июля сообщалось о падении начиненного 30 килограммами взрывчатки беспилотника рядом с детским садом в Курске. Дрон обнаружили родители воспитанников. Прибывшие на место саперы разминировали и увезли летательный аппарат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог разберется без советов». В России ответили Пугачевой на обвинение в обстреле детской больницы в Киеве

      В Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии странам G7 из-за активов России

      Президент Польши заявил о возвращении холодной войны из-за России

      Воронежский губернатор сообщил об отсутствии разрушений после атаки БПЛА

      Российские следователи решили проверить детский лагерь из-за скандала с вожатыми

      Пассажир самолета засунул руку в шорты попутчице и был обвинен в домогательствах

      Украина попыталась атаковать два региона России

      Пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника потушили спустя сутки

      Новые активы бывших сотрудников МВД России по делу о рекордной взятке арестованы

      Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше