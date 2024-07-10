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02:37, 10 июля 2024Россия

В российском городе прозвучали громкие взрывы и стрельба

Shot: в Ростове-на-Дону слышны громкие взрывы и стрельба, в городе работает ПВО
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Danish Ismail / Reuters

В Ростове-на-Дону слышны громкие взрывы и стрельба. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), несколько воздушных целей сбили на подлете. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В ночь на вторник, 9 июля, Ростовскую область попытались атаковать несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что массированная атака дронов началась в два часа ночи. В результате ударов, в частности, загорелись два трансформатора на электроподстанции в Родионова-Несветайском районе.

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      Марина Совина
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