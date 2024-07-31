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05:56, 31 июля 2024Россия

Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после удара ВСУ

Shot: жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после удара ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал Shot

В городе Шебекино Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась жилая многоэтажка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Жилая многоэтажка горит в Шебекино после атаки ВСУ. Местные жители утверждают, что по городу били кассетными боеприпасами», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, в небе над городом была слышна серия громких взрывов. Предположительно, один из снарядов попал в квартиру, начался сильный пожар.

Канал отмечает, что столб дыма виден за несколько километров, на место прибыли экстренные службы. Официального подтверждения информации не поступало, также неизвестно о жертвах происшествия.

30 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с начала специальной военной операции ВСУ повредили более 30 тысяч домов и квартир в регионе. Более 24 тысяч из них восстановили.

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      Марина Совина
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