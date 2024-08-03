Жилая многоэтажка загорелась под Орлом после атаки беспилотника

Shot: беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку под Орлом, вспыхнул пожар

Украинский беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом под Орлом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в деревне Жилина на Яблоневой улице. В результате нападения загорелся один из верхних этажей дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

В ночь на субботу, 3 августа, беспилотники также атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом три дрона. Незадолго до этого украинский беспилотник перехватили в Белгородской области.