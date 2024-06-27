ВСУ атаковали завод, производящий уникальную продукцию для российской авиации. По нему ударили четыре беспилотника

Baza: дроны ВСУ пытались атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области

В четверг, 27 июня, четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Редкинский опытный завод (ОАО «РОЗ») в Тверской области. По информации издания Baza, первый удар был нанесен около двух часов ночи сразу тремя дронами.

Осведомленные источники уточнили, что один из беспилотников упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй — был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО), после чего упал возле цеха и тоже взорвался. Третий же дрон попытался атаковать территорию предприятия — в результате оказался поврежден трубопровод и начался пожар.

Спустя два часа к заводу подлетел еще один БПЛА. Он также упал в районе данного цеха. Уточняется, что персонал предприятия успели эвакуировать, никто не пострадал.

На сайте Редкинского завода указано, что предприятие на протяжении нескольких десятилетий производит уникальную химическую продукцию для нужд российской авиации и космической отрасли. Завод сотрудничает с ведущими учеными, а в 1960-1980 годах был крупнейшим опытным предприятием Министерства химической промышленности и его Главного управления тяжелого органического синтеза.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

ВСУ выпустили семь БПЛА по трем регионам России

По данным Министерства обороны России, в ночь на 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Московской, Тверской и Белгородской областям семь беспилотников.

В оборонном ведомстве уточнили, что четыре беспилотника перехватили средства ПВО над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что БПЛА были уничтожены в Конаковском муниципальном округе. На место падения обломков аппаратов прибыли специалисты экстренных служб, а ситуацию взял на контроль губернатор региона Игорь Руденя.

Местным жителям также напомнили о действующем в Тверской области запрете на использование беспилотников и призвали сообщать в полицию или по единому номеру 112 в случае обнаружения аппаратов.

Полковник объяснил долет украинских беспилотников до Московской и Тверской областей

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что беспилотники, которыми ВСУ попытались атаковать Московскую и Тверскую области, вероятно, были запущены с российской территории.

«Я предполагаю, что эти дроны запускаются не с территории Украины, а с территории России так называемыми спящими ячейками диверсантов, которые были заброшены еще до начала конфликта или попали на нашу территорию через третьи страны», — объяснил он.

По словам эксперта, дроны могли запустить с лесной поляны, дачи и других подобных объектов. «Полет на протяжении 600-700 километров не может пройти, чтобы его не раскрыли наши средства», — добавил Матвийчук.