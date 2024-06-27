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07:18, 27 июня 2024Россия

ВСУ пытались ударить дронами по Московской, Тверской и Белгородской областям

МО: силы ПВО сбили семь БПЛА над Московской, Тверской и Белгородской областями

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В ночь на четверг, 27 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России — Московской, Тверской и Белгородской областям — семь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны Росиии в Telegram-канале.

По их информации, четыре беспилотника удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там пока не привели.

Днем ранее, 26 июня, ВСУ пытались атаковать Смоленскую область с помощью двух дронов. Как сообщал ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин, целью беспилотников ВСУ были военные объекты в регионе. Глава региона обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения — о них надо сообщать экстренным службам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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