ВСУ пытались ударить дронами по Московской, Тверской и Белгородской областям

МО: силы ПВО сбили семь БПЛА над Московской, Тверской и Белгородской областями

В ночь на четверг, 27 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России — Московской, Тверской и Белгородской областям — семь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны Росиии в Telegram-канале.

По их информации, четыре беспилотника удалось перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там пока не привели.

Днем ранее, 26 июня, ВСУ пытались атаковать Смоленскую область с помощью двух дронов. Как сообщал ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин, целью беспилотников ВСУ были военные объекты в регионе. Глава региона обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения — о них надо сообщать экстренным службам.