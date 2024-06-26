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07:07, 26 июня 2024Россия

Украина попыталась атаковать военные объекты в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин: ВСУ пытались атаковать дронами военные объекты

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 26 июня, пытались ударить по военным объектам в Смоленской области с помощью двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские БПЛА были подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал глава региона.

По его данным, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Губернатор обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения — о них надо сообщать экстренным службам.

Ранее Смоленская область попадала под удар ВСУ в апреле. Тогда семь беспилотников пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. В результате у нефтебазы в Ярцевском районе региона загорелся нежилой дом

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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