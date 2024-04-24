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13:01, 24 апреля 2024Россия

Появились новые данные об атаковавших объекты ТЭК под Смоленском беспилотниках

РИА Новости: в атаке на объекты ТЭК под Смоленском участвовали семь БПЛА

Фото: Leah Millis / Reuters

В ударах по объектам топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, по уточненным данным, участвовали семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новую информацию об атаке на регион сообщил представитель экстренных служб в разговоре с РИА Новости.

По его словам, четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в Смоленском районе, еще три — в Ярцевском. Собеседник агентства также сообщил, что в у нефтебазы в Ярцевском районе загорелся нежилой дом. Он подчеркнул, что угрозы перехода огня на другие строения нет.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что огонь на объектах ТЭК удалось локализовать. Сейчас силы МЧС и экстренные службы при участии трех пожарных поездов продолжают ликвидацию возгораний.

Беспилотники ВСУ атаковали объекты ТЭК в Смоленской области в ночь на среду, 24 апреля. В результате на них начались пожары. По данным губернатора региона, пострадавших в результате ударов нет. Информацию о разрушениях власти пока не озвучивали.

ЖЗЛ
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