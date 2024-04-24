Появились подробности об атаке ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин: при атаке на объекты ТЭК никто не пострадал

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) в Смоленской области никто не пострадал. Подробности об этом привел губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщил губернатор.

Он также обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными, если они услышали звук работы беспилотника, заметили подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей. Об этом нужно сообщать в полицию или по номеру «112», напомнил Анохин.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания.