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07:01, 24 апреля 2024Россия

Появились подробности об атаке ВСУ по объектам ТЭК в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин: при атаке на объекты ТЭК никто не пострадал

Фото: Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) в Смоленской области никто не пострадал. Подробности об этом привел губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщил губернатор.

Он также обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными, если они услышали звук работы беспилотника, заметили подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей. Об этом нужно сообщать в полицию или по номеру «112», напомнил Анохин.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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