Беспилотники атаковали еще один российский регион

Анохин: на объектах в Смоленской области возникли возгорания после атаки дронов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Смоленский и Ярцевский районы Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — написал Анохин.

Губернатор подчеркнул, что система противовоздушной обороны (ПВО) ведет борьбу с дронами. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской и Калужской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.

