Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:20, 24 апреля 2024Россия

Беспилотники атаковали еще один российский регион

Анохин: на объектах в Смоленской области возникли возгорания после атаки дронов

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Смоленский и Ярцевский районы Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — написал Анохин.

Губернатор подчеркнул, что система противовоздушной обороны (ПВО) ведет борьбу с дронами. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской и Калужской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

      Экс-подполковник СБУ Прозоров предрек новые задержания из-за покушения на него

      Американский полковник раскрыл цель США на Украине

      В Минобороны сообщили о захвате опорного пункта ВСУ под Часовым Яром

      Беспилотники атаковали еще один российский регион

      Стала известна дата подписания Байденом законопроекта о помощи Украине

      Джефф Безос приобрел дом самого популярного радиоведущего Америки

      Профессор колледжа влюбился в студентку и разрушил восьмилетний брак

      Названа свидетельствующая об измене партнера привычка

      На Западе рассказали о главной иллюзии США насчет Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше