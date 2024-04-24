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12:36, 24 апреля 2024Россия

Смоленский губернатор раскрыл ситуацию на объектах ТЭК после атаки ВСУ

Анохин: пожарные локализовали огонь после атак ВСУ на объекты ТЭК под Смоленском
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал губернатора Василия Анохина

Огонь локализовали на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области, где после атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались пожары. Ситуацию на объектах раскрыл губернатор региона Василий Анохин в Telegram.

По его словам, ликвидация возгораний в Смоленском и Ярцевском районах продолжается. Для этого задействованы силы регионального МЧС, экстренные службы, службы жизнеобеспечения, а также три пожарных поезда.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя атаки ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области, заявил «Ленте.ру», что удары по гражданской инфраструктуре России наносятся из-за неудач Украины в зоне специальной военной операции. Он назвал атаки на Смоленскую область военными преступлениями и подчеркнул, что Киеву придется за них ответить.

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области в ночь на среду, 24 апреля. В результате на них начались пожары. По словам Анохина, никто не пострадал

ЖЗЛ
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