В России прокомментировали атаку ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области

Депутат Красов: Киеву и Западу придется ответить за военные преступления

Киеву и Западу придется ответить за те военные преступления, которые совершаются против мирных граждан России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области.

«Не найдя способов нанести поражение России [на поле боя], а это действие, которые предпринимает коллективный Запад, они спускаются до уровня террористических актов, в том числе до нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Это становится [визитной] карточкой киевского режима и его подельников со стороны Запада», — высказался Красов.

Парламентарий добавил, что атака на объекты ТЭК в Смоленской области — это еще один пример военного преступления Киева.

За военные преступления Киеву придется ответить. Хотелось бы обратиться и к Западу, в том числе придется отвечать и пособникам киевского режима за те военные преступления, которые совершаются западным оружием против мирных граждан России Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на объекты ТЭК в регионе никто не пострадал. Он также обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными, если они услышат звук работы дронов и заметят подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей. Об этом нужно сообщать в полицию или по номеру «112», напомнил он.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания.