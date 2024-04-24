В России прокомментировали атаку ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области
Киеву и Западу придется ответить за те военные преступления, которые совершаются против мирных граждан России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области.
«Не найдя способов нанести поражение России [на поле боя], а это действие, которые предпринимает коллективный Запад, они спускаются до уровня террористических актов, в том числе до нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Это становится [визитной] карточкой киевского режима и его подельников со стороны Запада», — высказался Красов.
Парламентарий добавил, что атака на объекты ТЭК в Смоленской области — это еще один пример военного преступления Киева.
За военные преступления Киеву придется ответить. Хотелось бы обратиться и к Западу, в том числе придется отвечать и пособникам киевского режима за те военные преступления, которые совершаются западным оружием против мирных граждан России
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на объекты ТЭК в регионе никто не пострадал. Он также обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными, если они услышат звук работы дронов и заметят подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей. Об этом нужно сообщать в полицию или по номеру «112», напомнил он.
Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания.