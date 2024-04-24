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11:23, 24 апреля 2024Россия

В России прокомментировали атаку ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области

Депутат Красов: Киеву и Западу придется ответить за военные преступления
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Киеву и Западу придется ответить за те военные преступления, которые совершаются против мирных граждан России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области.

«Не найдя способов нанести поражение России [на поле боя], а это действие, которые предпринимает коллективный Запад, они спускаются до уровня террористических актов, в том числе до нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Это становится [визитной] карточкой киевского режима и его подельников со стороны Запада», — высказался Красов.

Парламентарий добавил, что атака на объекты ТЭК в Смоленской области — это еще один пример военного преступления Киева.

За военные преступления Киеву придется ответить. Хотелось бы обратиться и к Западу, в том числе придется отвечать и пособникам киевского режима за те военные преступления, которые совершаются западным оружием против мирных граждан России

Андрей Красовпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне
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Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на объекты ТЭК в регионе никто не пострадал. Он также обратился к местным жителям с просьбой быть бдительными, если они услышат звук работы дронов и заметят подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей. Об этом нужно сообщать в полицию или по номеру «112», напомнил он.

Беспилотники атаковали Смоленскую область в ночь на среду, 24 апреля. Дроны пытались атаковать Смоленский и Ярцевский районы региона, где впоследствии произошли возгорания.

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