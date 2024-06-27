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05:19, 27 июня 2024Россия

В Тверской области средства ПВО отразили вторую атаку беспилотника

В Тверской области средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Тверской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили вторую атаку беспилотника, об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА», — говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавших нет, на месте падения обломков дрона продолжают работать специалисты экстренных служб.

Первый беспилотник сбили в Тверской области в ночь на 27 июня. По информации властей, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам, рассказали в правительстве региона.

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      Марина Совина
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