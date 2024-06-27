Над Тверской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник над Тверской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Тверской областью, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

БПЛА уничтожили в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. По информации властей, пострадавших нет.

На месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб. «Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам», — уточнили в пресс-службе правительства.

Местным жителям напомнили о действующем в Тверской области запрете на использование беспилотников и призвали сообщать в полицию или по единому номеру 112 в случае обнаружения аппаратов.

Накануне в Белгородской области две машины подверглись атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.