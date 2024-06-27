Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:52, 27 июня 2024Россия

Над Тверской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник над Тверской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Тверской областью, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

БПЛА уничтожили в ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе. По информации властей, пострадавших нет.

На месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб. «Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам», — уточнили в пресс-службе правительства.

Местным жителям напомнили о действующем в Тверской области запрете на использование беспилотников и призвали сообщать в полицию или по единому номеру 112 в случае обнаружения аппаратов.

Накануне в Белгородской области две машины подверглись атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Боливии произошла попытка госпереворота, ею командовал высокопоставленный генерал. Чего требовали военные?

      Мужчины и женщины рассказали о самых ужасных случаях на свиданиях

      Мужчинам рассказали о неожиданном воздействии теплой погоды на гениталии

      В США назвали абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО

      Над Тверской областью сбили беспилотник

      Арестович раскрыл аналогичный сценарию столетней давности план Запада по Украине

      В Индонезии заявили о допуске карт «Мир» для оплаты турсбора

      Стало известно о желании НАТО успокоить Зеленского

      В наушниках Apple обнаружили критическую уязвимость

      53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше