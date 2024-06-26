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10:47, 26 июня 2024Россия

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машины в российском регионе

Губернатор Гладков заявил об атаке дронов-камикадзе ВСУ на машины под Белгородом
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Белгородской области две машины подверглись атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекинском городском округе беспилотник ударил по припаркованному служебному автомобилю на участке автодороги Архангельское — Зиборовка. В результате машина полностью сгорела.

«Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. У машины повреждены задняя дверь, стекла и фары», — написал Гладков.

Ранее, вечером 25 июня, губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня село Муром Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших нет, однако посечены фасады трех соцобъектов и линии газо- и электроснабжения.

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В тот же день в результате обстрела со стороны Украины пострадал охранник социального учреждения, возле которого упал один и снарядов. Мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

ЖЗЛ
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