Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: в Новой Таволжанке при атаке ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из снарядов упал рядом с местным социальным учреждением, в результате чего оказался травмирован мирный житель. «Пострадал охранник — мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

В самом соцучреждении повреждено остекление и фасад. Помимо этого, посечены фасады и заборы двух частных домовладений и один автомобиль. Также повреждена линия электропередачи.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали три белгородских села. В Грузском Борисовского района в результате удара дрона-камикадзе загорелось производственное здание на территории местного сельхозпредприятия. Кроме того, в Вознесеновке Ивнянского района взрыв украинского летательного аппарата подредил семь частных домов и пять автомобилей. Еще один дрон-камикадзе атаковал недействующий магазин в Безымено. Пострадавших нет.