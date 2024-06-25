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18:45, 25 июня 2024Россия

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: в Новой Таволжанке при атаке ВСУ пострадал мужчина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из снарядов упал рядом с местным социальным учреждением, в результате чего оказался травмирован мирный житель. «Пострадал охранник — мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

В самом соцучреждении повреждено остекление и фасад. Помимо этого, посечены фасады и заборы двух частных домовладений и один автомобиль. Также повреждена линия электропередачи.

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Ранее беспилотники ВСУ атаковали три белгородских села. В Грузском Борисовского района в результате удара дрона-камикадзе загорелось производственное здание на территории местного сельхозпредприятия. Кроме того, в Вознесеновке Ивнянского района взрыв украинского летательного аппарата подредил семь частных домов и пять автомобилей. Еще один дрон-камикадзе атаковал недействующий магазин в Безымено. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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