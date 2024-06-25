Беспилотники ВСУ атаковали три российских населенных пункта

Гладков: дроны ВСУ атаковали белгородские села Грузское, Вознесеновка и Безымено

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области — села Грузское, Вознесеновка и Безымено. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Грузском Борисовского района из-за атаки дрона-камикадзе загорелось производственное здание на территории местного сельхозпредприятия. Очаг возгорания площадью 10 квадратных метров оперативно ликвидировали. Кроме того, в Вознесеновке Ивнянского района в результате взрыва украинского беспилотника повреждены семь частных домов и пять автомобилей.

Еще один дрон-камикадзе атаковал недействующий магазин в Безымено Грайворонского городского округа, что привело к пожару, который уже потушен.

Гладков подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на автодороге Архангельское — Муром в Шебекинском городском округе беспилотник атаковал КамАЗ. В результате пострадал водитель, его госпитализировали с сотрясением головного мозга и осколочными ранениями лица и ноги.