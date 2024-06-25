Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 25 июня 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали три российских населенных пункта

Гладков: дроны ВСУ атаковали белгородские села Грузское, Вознесеновка и Безымено

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области — села Грузское, Вознесеновка и Безымено. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Грузском Борисовского района из-за атаки дрона-камикадзе загорелось производственное здание на территории местного сельхозпредприятия. Очаг возгорания площадью 10 квадратных метров оперативно ликвидировали. Кроме того, в Вознесеновке Ивнянского района в результате взрыва украинского беспилотника повреждены семь частных домов и пять автомобилей.

Еще один дрон-камикадзе атаковал недействующий магазин в Безымено Грайворонского городского округа, что привело к пожару, который уже потушен.

Гладков подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на автодороге Архангельское — Муром в Шебекинском городском округе беспилотник атаковал КамАЗ. В результате пострадал водитель, его госпитализировали с сотрясением головного мозга и осколочными ранениями лица и ноги.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      Власти назвали число пациентов в больницах после удара ВСУ по Севастополю

      Зарплаты женщин-руководителей в России оказались гораздо ниже мужских

      Опасающимся новой атаки ВСУ россиянам назвали альтернативу отдыху в Крыму

      BMW с людьми вылетела с парковки третьего этажа в российском городе

      Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю

      В офисе Зеленского назвали бесполезным саммит НАТО без решений по Украине

      Россия стала лидером среди крупнейших экономик мира по сокращению госдолга

      Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

      Российские ученые нашли способ получать дешевую энергию из отходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше