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10:37, 25 июня 2024Россия

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ по КамАЗу в российском регионе

Украинский FPV-дрон ударил по движущемуся КамАЗу в Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Один человек пострадал при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

FPV-дрон атаковал двигавшийся по дороге грузовик КамАЗ, который принадлежит одному из местных сельскохозяйственных предприятий.

Водителя госпитализировали с сотрясением головного мозга и осколочными ранениями лица и ноги. Его доставили в одну из больниц областного центра, мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Так, в ночь на 25 июня Вооруженные силы России отразили массированный налет беспилотников на регион. В Минобороны сообщили об уничтожении над Белгородской областью 29 беспилотников.

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      Алан Босиков
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