Украина пыталась ударить 30 беспилотниками по двум регионам России

МО: силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

В ночь на вторник, 25 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России с помощью 30 беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что дроны пытались ударить по Воронежской и Белгородской областям. Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотников, над Воронежской областью — один летательный аппарат.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей об атаке там не привели.

О массированной атаке беспилотников на Белгородскую область ночью сообщал ее губернатор Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки. Об атаке также сообщил и губернатор Воронежской области — в регионе обломки сбитого дрона упали территорию одной из промплощадок, в результате чего произошло возгорание.