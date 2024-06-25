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07:27, 25 июня 2024Россия

Украина пыталась ударить 30 беспилотниками по двум регионам России

МО: силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В ночь на вторник, 25 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России с помощью 30 беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что дроны пытались ударить по Воронежской и Белгородской областям. Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотников, над Воронежской областью — один летательный аппарат.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей об атаке там не привели.

О массированной атаке беспилотников на Белгородскую область ночью сообщал ее губернатор Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки. Об атаке также сообщил и губернатор Воронежской области — в регионе обломки сбитого дрона упали территорию одной из промплощадок, в результате чего произошло возгорание.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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