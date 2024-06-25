Беспилотники ВСУ атаковали еще один российский регион

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на вторник, 25 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два дрона самолетного типа. Обломки беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, в результате чего произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован.
Гусев добавил, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгород и Белгородский район.