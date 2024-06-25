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05:09, 25 июня 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали еще один российский регион

Губернатор Гусев: над Воронежской областью перехватили два беспилотника ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на вторник, 25 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два дрона самолетного типа. Обломки беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, в результате чего произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован.

Гусев добавил, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгород и Белгородский район.

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      Марина Совина
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