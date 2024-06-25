ТАСС: в Белгороде произошли взрывы на фоне объявленной опасности атаки БПЛА

В Белгороде вновь раздались взрывы на фоне объявленной в Белгородской области опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Опасность атаки БПЛА объявили 25 июня в 03:51 по московскому времени. Корреспондент агентства сообщил о звуках взрывов через 15 минут после сигнала тревоги. До этого на территории области сигнал опасности атаки БПЛА звучал 24 июня в 23:06 по московскому времени.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли административное здание в городе Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в здание, в результате чего начался пожар. Возгорание было потушено, само здание полностью сгорело.

